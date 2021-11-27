Еврокомиссия запретила деятельность российской авиакомпании «Скол» на территории ЕС

Еврокомиссия (ЕК) внесла российского авиаперевозчика «Скол» в обновленный список компаний, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза.

«Один российский авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по поводу его способности соблюдать международные стандарты», - говорится в сообщении. Как следует из документа, компании, попавшие в этот перечень, «не соответствуют международным стандартам безопасности».

В настоящий момент «Скол» является единственным российским авиаперевозчиком среди 97 компаний из разных стран, которым запрещено осуществлять деятельность в ЕС, передает ТАСС.

В июне 2016 года Росавиация исключила из сертификата эксплуатанта авиакомпании «Скол» 35 воздушных судов, оставив в нем только 18 машин из-за непогашенной задолженности перевозчика перед Государственной транспортной лизинговой компанией по лизинговым платежам. Позднее авиакомпания обратилась в Минтранс РФ с просьбой отменить приказ Росавиации о запрете эксплуатации воздушных судов из ее парка до решения арбитражного суда по вопросу о задолженности.