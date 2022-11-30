Боррель призвал к бдительности ЕС в отношениях с Китаем

Евросоюзу необходимо повышать собственную устойчивость и избегать чрезмерной зависимости, имея такого партнера с "растущей напористостью", как Китай, который находится в центре стратегической проблематики в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В эти дни мы наблюдаем нарастающую цену его политики "нулевого COVID" и нарастающую обеспокоенность граждан Китая по поводу (санитарной) изоляции. С "нулевым COVID" становится все более очевидным, что Китай меняется, усиливается централизация власти и поднимается национализм", - сказал Боррель, выступая во вторник на Индо-Тихоокеанском форуме в Брюсселе, передает Интерфакс.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметил, что недавно Совет ЕС на уровне глав МИД и Европейский совет обсуждали, что все это значит для Евросоюза.

"Мы согласились с тем, что должны придерживаться нашего "тройного подхода" к Китаю: как к партнеру, экономическому конкуренту и системному сопернику. Мы не можем смотреть на Китай только с одной стороны. Наши отношения с Китаем неизбежно сложные. Но мы также знаем, что соотношение составляющих этого "триптиха" меняется. Конкурентный компонент растет и становится доминирующим", - продолжил Боррель.

Он подчеркнул, что, имея такого партнера, необходимо повышать собственную устойчивость и избегать чрезмерной зависимости. По его словам, это целый комплекс вопросов, включающий закупки, субсидии, критическое сырье, деловую осмотрительность и другие аспекты.

"Наконец, мы должны больше работать с единомышленниками, укрепляя наше взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в вопросах безопасности", - подчеркнул глава европейской дипломатии.