Европолиция обезвредила кокаиновый суперкартель

Полиция объявила о ликвидации наркотического "суперкартеля", контролировавшего около трети всех поставок кокаина в Европу.

По данным полицейского агентства ЕС (Европол), в рамках операции "Свет пустыни" были задержаны в общей сложности 49 человек их шести европейских стран. За два года следствия только в рамках этого дела полицией было изъято более 30 тонн наркотиков (30 000 кг).

В полицейском агентстве подчеркивают, что операция "Свет пустыни" - результат тесного сотрудничества правоохранительных органов сразу пяти стран: Бельгии, Испании, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ и) Франции. Особой ценностью для властей обладали шестеро арестованных, в том числе глава картеля, британский гражданин, который, по сообщениям испанской полиции, проживал на побережье Коста-дель-Соль.

По данным Европола, наркоторговцы сформировали "разветвленную преступную сеть, занимающуюся оборотом наркотиков и отмыванием денег в особо крупном размере".

В основном следствие фокусировалось на канале поставок кокаина из Южной Африки через Нидерланды. Основные аресты по этому делу были проведены в прошлом году. Остальных подозреваемых задержали в период между 8 и 19 ноября, в ходе тщательно скоординированных рейдов в шести странах.

Британец, подозреваемый в руководстве "суперкартелем", чудом избежал ареста в Испании, после чего перебрался в Дубай, говорится в заявлении Гражданской гвардии страны. Впрочем, руководить картелем он, по всей видимости, продолжал и из ОАЭ. Европол заявил, что новое соглашение с ОАЭ позволило детективам получить доступ к разведданным и арестовать преступников, ранее находившихся вне досягаемости, передает BBC.

Анонимный источник в Европоле сообщил информационному агентству Франс-пресс, что среди задержанных есть и еще одна "крупная рыба" из Нидерландов - предположительно связанный с высокопоставленным голландским криминальным авторитетом Ридуаном Таги.

Голландская прокуратура заявила, что потребует экстрадиции подозреваемых из ОАЭ, которым теперь предъявлены обвинения в крупномасштабном обороте наркотиков и отмывании денег.