В Белгородской области 11 человек погибли после перестрелки между мобилизованными

Одиннадцать человек погибли, еще 15 ранены в результате стрельбы, которую открыли двое граждан одной из стран СНГ на полигоне в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершён террористический акт", - сообщило Минобороны РФ.

"В ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения", - говорится в сообщении. - "Ответным огнем двое террористов уничтожены".

"В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", - отметили в ведомстве.

Российские медиа и соцсети рассказывают несколько иную историю: во время учебных стрельб двое таджиков, из-за разногласий на религиозной почве с другими мобилизованными попросту развернули пулеметы и открыли огонь по личному составу подразделения. Выход, что опыт многонациональной советской армии оказался невостребованным.