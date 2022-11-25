Последнее обновление: 25.11.2022 14:04

Шесть стран заявили о готовности вступить в Тихоокеанский альянс

Коста-Рика, Эквадор, Канада, Южная Корея, Сингапур и Гондурас выразили желание вступить в Тихоокеанский альянс, сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард на пресс-конференции по итогам встречи министров государств-членов организации.

«Почти вся сессия была посвящена выступлениям тех, кто хочет присоединиться к альянсу <...> Коста-Рика, Эквадор, Канада, [Южная] Корея, Сингапур и Гондурас. Сегодня мы это обсуждали, расширение альянса идет быстрыми темпами, это успех», — заявил Эбрард.

Еще две страны — Новая Зеландия и Австралия — присутствуют на встречах альянса в качестве наблюдателей, уточнил он, передает РБК.

Тихоокеанский альянс — это региональный торговый блок, созданный в 2011 году. В него входят четыре страны — Чили, Колумбия, Мексика и Перу. На сайте организации сказано, что ее цели — создание условий для свободного движения товаров, услуг, ресурсов и граждан, стимулирование роста и развития конкурентоспособности экономик. Также члены альянса стремятся обеспечить благосостояние своих граждан и совместными усилиями преодолеть социально-экономическое неравенство

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