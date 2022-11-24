Европарламент: Режим Лукашенко должен ответить за военные преступления в Украине

Белорусский режим Александра Лукашенко разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине, за которые он должен быть привлечен к ответственности перед международным трибуналом и Международным уголовным судом.

Об этом говорится в утвержденной Европарламентом резолюцией. Евродепутаты повторяют свой призыв к странам ЕС и Европейской комиссии наложить на Беларусь те же санкции, которые они наложили на Россию.

Они также призывают институты ЕС к поддержке белорусских независимых информационных агентств и более систематическому сотрудничеству между ЕС и представителями белорусских демократических сил.

"Поддерживая позицию белорусской демократической оппозиции о том, что Беларусь должна быть признана оккупированной территорией, с которой российские войска должны быть немедленно выведены, парламент решительно осуждает участие правительства Лукашенко в войне России против Украины", - говорится в резолюции.

Европарламент также решительно осуждает необоснованные и политически мотивированные приговоры, вынесенные более чем 1400 политическим заключенным в Беларуси, в том числе членам так называемой "двенадцатки Автуховича".

Он также осуждает продолжающееся лишение свободы лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Алеся Беляцкого и призывает режим Лукашенко обеспечить его освобождение до церемонии награждения в Осло 10 декабря.