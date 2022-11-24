Последнее обновление: 24.11.2022 14:47

Германия инициирует встречу глав МИД G7

Германия как председательствующее в Группе семи государство инициировала встречу на уровне министров иностранных дел, чтобы подумать, как поддержать Украину в условиях постоянных повреждений энергосети в результате ракетных ударов. Об этом заявила в своем Twitter министр иностранных дел Анналена Бербок.

Она назвала удары РФ по гражданской инфраструктуре бесчеловечным преступлением, которое невозможно терпеть.

"Путину нравится погружать украинцев в холод и темноту с помощью ракет. Но он никогда не сломает и вашей жажды свободы, и нашей поддержки. На следующей неделе в Бухаресте, как председательствующая в G7 страна, мы пригласим на встречу партнеров на уровне глав МИД, чтобы инициировать дальнейшую поддержку для поставки электроэнергии в Украину", - заявила Бербок.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также пообещал Украине и Молдове поддержку для преодоления последствий последних ракетных ударов, но в контексте международной конференции, которую готовят на 13 декабря.



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