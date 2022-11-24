В Китае побит исторический COVID-рекорд

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила в среду о 31 тыс. 656 новых случаях заражения COVID-19, из которых 4 тыс. 10 были с выраженными симптомами, а 27 тыс. 646 - бессимптомными.

Этот показатель стал новым историческим рекордом по количеству инфицированных за сутки в стране. Прежде максимальный прирост заболевших COVID-19 в Китае был зафиксирован 14 апреля – более 29 тысяч заражений за сутки.

23 ноября от коронавируса в КНР умер еще один человек, общее число смертей от коронавируса в стране составило 5 232.

Жителей Уханя призвали ограничиться передвижениями от дома до работы, а в Пекине закрыли парки и музеи, сообщает Reuters.

В Шанхае люди, приезжающие в этот город из других регионов, обязаны сдать тест на коронавирус и провести три дня в изоляции. Ранее город распорядился закрыть культурные и развлекательные заведения в семи из 16 районов из-за коронавируса.