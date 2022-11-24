Последнее обновление: 24.11.2022 14:47

Главы МИД ОДКБ вступились за Лаврова

Министры иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана в приняли заявление в связи с решением властей Польши провести 29-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ без российской делегации.

«(В заявлении) они выражают несогласие с беспрецедентным решением Действующего председательства ОБСЕ (Польша), сделавшим невозможным участие делегации Министра иностранных дел Российской Федерации в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ»,- говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.

Заявление принято по итогам прошедшего в Ереване заседания Совбеза ОДКБ

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