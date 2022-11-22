Нацбанк РБ изменил оценку рисков банков и НКФО

Национальный банк РБ внес поправки в расчет величин операционного, рыночного и кредитного рисков для определения достаточности нормативного капитала банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, а также в расчет ликвидности и иных показателей, характеризующих выполнение нормативов безопасного функционирования.

Соответствующее постановление Нацбанка №257 было принято еще 11 июля 2022 года, но сам документ был опубликован только 4 месяца спустя.

В соответствии с документом предусматривается отмена ежеквартальной индексации значений минимального размера нормативного капитала и переход к их фиксированным значениям: для банков – 60,0 млн. белорусских рублей, небанковских кредитно-финансовых организаций – 0,7, 3,6 и 7,3 млн. белорусских рублей в зависимости от допустимых сочетаний осуществляемых ими банковских операций.

С 1 января 2023 г. для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций предусмотрены изменения в составе нормативов ограничения валютного риска. Кроме того, для ограничения рисков, связанных с привлечением доверительным управляющим средств вверителей, устанавливается дополнительный норматив суммарной величины привлеченных средств вверителей в размере 25 процентов от нормативного капитала.

С 1 декабря 2023 г. предусмотрена отмена базового индикативного и внедрение обновленного стандартизированного подхода к расчету рисков, основанного на определении бизнес-индикатора и мультипликатора потерь от операционных инцидентов.

Иные нормы постановления вступают в силу с 1 января 2023 года.