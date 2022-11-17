Суд в Гааге подтвердил, что малайзийский Боинг был сбит российским «Буком»

Суд в Гааге по делу MH17 подтвердил, что самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук".

"Суд считает, что авария MH17 произошла в результате запуска ракеты из "Бука" в районе пгт Первомайское", - заявил председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс, которого цитирует Укринформ.

Он также отметил, что имеются неопровержимые доказательства того, что Россия имела "полный контроль" над боевиками.

Updated. Гаагский суд оценил общую сумму компенсации родственникам жертв крушения MH17 более чем в 16 млн евро и заочно приговорил Леонида Харченко, Сергея Дубинского и Игоря Гиркина к пожизненным срокам.

В Нидерландах началось заседание суда по оглашению приговора по делу МН17.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время падения самолета полковник ГРУ генштаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

Окружной суд Гааги в марте 2020 года приступил к рассмотрению дела о крушении самолета рейса МН17.