Украинских специалистов допустят к расследованию ракеты в Польше

Украинские специалисты примут участие в расследовании обстоятельств падения ракет в Польше. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в четверг, выступая на конференции Bloomberg New Economy Forum.

"Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты примут участие в расследовании. Пока расследование не завершится, мы не можем сказать точно, какие ракеты или их части упали на территории Польши. Но мы видели картинки диаметра воронки. Это не могли быть только остатки противоракетных систем" ", – сказал Зеленский, которого цитирует .агентство "Интерфакс-Украина".

"Все должны понять, что около 100 ракет было выпущено в этот день. Я благодарен миру за поддержку Украины с системами ПВО. Это не первый случай, когда части российской ракеты падают на территорию другой страны", - добавил президент.

Он подчеркнул, что "не знает точно", что случилось в этот раз на 100%.

"Мир также не знает на 100%. Я уверен, что это была российская ракета. Мы благодарны за то, что нас не обвиняют, потому что мы боремся с российскими ракетами на нашей территории", - отметил Зеленский.