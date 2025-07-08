Казахстан направил США предложения по улучшению условий взаимной торговли. Об этом сообщило Министерство торговли и интеграции (МТИ) Казахстана.

Согласно решению президента США Дональда Трампа, на казахстанские товары с 1 августа будет установлена единая ставка импортной пошлины в размере 25%.

Тем не менее, как подчеркнули в министерстве, подавляющее большинство казахстанской продукции не подпадает под новые ограничения. Без изменений продолжат экспортироваться стратегически важные для двухсторонней торговли товары - нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан.

По предварительным оценкам, около 95% казахстанского экспорта в США не будет затронуто мерами Вашингтона.

"Цель Казахстана – достижение согласованных решений по вопросам доступа на рынок и условий торговли. В настоящее время американская сторона рассматривает казахстанские предложения и проинформирует о дате проведения переговоров. Казахстан готовится к дальнейшим переговорам с американской стороной для защиты национальных интересов и развития устойчивого торгово-экономического партнерства", - сообщила пресс-служба МТИ Казахстана.

По данным МТИ, товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год составил $4,2 млрд, что на 4% выше, по сравнению с предыдущим годом ($4,1 млрд).

Основными товарами экспорта из Казахстана в США являются: нефть сырая – $1,1 млрд (с долей 56,2%), уран – $322,9 млн (16,4%), серебро – $239,9 млн (12,2%), ферросплавы – $188,2 млн (9,5%), тантал и изделия из него – $17,6 млн д (0,89%) и другие.

Товарооборот между Казахстаном и США за январь-май 2025 года составил $1 265,8 млн. Экспорт из Казахстана в США за январь-май 2025 года – $418,2 млн.

Как сообщалось, согласно решению президента США Дональда Трампа, на казахстанские товары с 1 августа будет установлена единая ставка импортной пошлины в размере 25%.