Немецкие промышленники обещают правительству значительные инвестиции при условии экономических реформ

Ряд немецких корпораций готовы инвестировать сотни миллиардов евро, в том числе на новые заводы, но при условии реализации обещанных правительством экономических реформ. Об этом пишет немецкое издание Focus.

"Инвестиции должны в первую очередь направляться на новые заводы, модернизацию оборудования и разработку новых продуктов", - говорится в сообщении.

Сейчас в инвестиционный альянс входит более 30 компаний, среди которых BMW и Mercedes. Руководящими лицами являются генеральный директор Siemens Роланд Буш, председатель Deutsche Bank Кристиан Зевинг и Александр Гайзер, председатель консультационной компании по коммуникациям FGS Global.

Альянс планирует встретиться с представителями правительства в канцлерском офисе 21 июля. При этом должны присутствовать также важнейшие представители правительства, в частности федеральный канцлер Фридрих Мерц и федеральный министр финансов Ларс Клингбайл, говорится в публикации.