Последнее обновление: 08.07.2025 11:03

Операционная прибыль Samsung во втором квартале упала на 56%

Samsung Electronics во втором квартале сократил операционную прибыль на 56% в годовом выражении, до примерно 4,6 трлн южнокорейских вон ($3,3 млрд). Об этом говорится в предварительном отчете компании.

Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 6,2 трлн вон, по результатам опроса LSEG SmartEstimates.

Снижение прибыли в поквартальном выражении зафиксировано впервые за два года и было связано с ограничениями на поставки продвинутых микрочипов в Китай. В абсолютном выражении операционная прибыль оказалась минимальной за полтора года.

По оценке Samsung, выручка компании в минувшем квартале изменилась слабо и составила 74 трлн вон.

Также компания объявила о программе buyback на 3,9 трлн вон.

Акции Samsung дешевеют сегодня. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 15%, до 405 трлн вон.

Полная отчетность компании за второй квартал будет обнародована 31 июля.

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