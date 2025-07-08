Лукашенко потребовал к 1 сентября убрать все бревна в лесах

Лукашенко сегодня во время поездки в Могилевскую область потребовал оперативно устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса.

"Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили", - возмутился Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он обратил на это особое внимание руководителя региона, своего помощника по области и главы администрации.

"Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса", - потребовал пенсионер.

Иначе, отметил он, востребованное древесное сырье просто сгниет. Ранее Лукашенко поручал в том числе передавать поваленный лес в распоряжение населения.