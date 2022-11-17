В Польше сообщили первые подробности расследования падения ракеты

На месте падения ракеты в Польше уже собраны определенные доказательства, которые показывают последовательность событий. Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох в интервью TVN24.

"Сегодня есть много свидетельств того, что одна из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоуничтожения, и эта ракета, к сожалению, привела к трагедии", - добавил Кумох.

По его словам, что на месте падения работает польско-американская следственная группа, и украинцы также обратились с просьбой предоставить им доступ к расследованию.

"Если обе стороны согласятся, а насколько мне известно, возражений с американской стороны нет, то в ближайшее время такой доступ может быть предоставлен. Если у следственной группы не будет замечаний на техническом уровне, то, наверное, не будет оснований отказывать украинцам в доступе", - сказал он.

На вопрос, какие доказательства есть у следствия, он ответил: "Обломки ракеты, глубина кратера, эксперты высчитывают направление, откуда прилетела ракета, даже количество топлива, которое она использовала".

Он добавил, что "есть видеозаписи". "Я не хотел бы говорить об их содержании, потому что я видел их в засекреченном режиме", - отметил он.

Кумох подчеркнул, что "никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно бомбила польскую территорию".

"Россия бомбила Украину в тот день и Россия несет полную ответственность за все, что падает. Это напоминает ситуацию, когда человек вышел на дорогу и вызвал столкновение между автомобилем и автобусом. Виновата машина? Нет, виноват человек, который вышел на дорогу и вызвал аварию", - сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.