Республиканцы по итогам выборов получают большинство в Палате представителей США

Республиканская партия по итогам промежуточных выборов с незначительным перевесом получает большинство в Палате представителей Конгресса США, где перед этим имели большинство демократы.

Чтобы получить большинство в нижней палате, республиканцам было необходимо выиграть у демократов минимум 5 мест - и это удалось сделать, получив 218 мандатов по сравнению с 211 у демократов.

В США партия президента почти всегда теряет места в законодательном органе после первой половины его каденции, поэтому республиканцы, на фоне экономических проблем и рекордных цен, надеялись на разгромный проигрыш демократов - но эти надежды не оправдались, поскольку оппоненты удачно мобилизовали избирателей вопросами права на аборт и угроз для демократии и удержали большинство в Сенате.

Несмотря на это, такое изменение ожидаемо усложнит вторую половину президентской каденции Байдена, поскольку республиканцы получили возможность запускать расследования или блокировать законопроекты.

Новым спикером от республиканцев может стать Кевин Маккарти, однако соревнование между партийцами за эту должность еще окончательно не завершено.