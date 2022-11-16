В парламенте Чехии признали российский режим террористическим

Палата депутатов (нижняя палата чешского парламента) признала нынешний российский режим террористическим в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом говорится в одном из пунктов резолюции нижней палаты чешского парламента, передает Укринформ.

«Палата депутатов парламента Чешской Республики… определяет, в соответствии с резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы, террористическим действующий российский режим», - отмечается в документе, который цитирует Укринформ.

«За» проголосовало 129 из 156 законодателей.

Депутаты осудили нападения на мирное население Украины и ключевую энергетическую инфраструктуру страны, «которые являются очевидной попыткой достижения политических целей путем устрашения гражданского населения и отвечают террористическим методам». В резолюции отмечается, что эти атаки влекут за собой значительные ограничения или прекращения поставок энергии, воды или тепла, что ставит под угрозу гражданское население. Обстрелы и дислокация воинских частей в районе Запорожской АЭС представляют угрозу не только на территории Украины. Прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия, а также ложные и необоснованные обвинения Украины в планах применения оружия массового уничтожения являются опасной эскалацией напряженности и угрозой общеевропейской безопасности, говорится в документе.

Депутаты выразили поддержку усилиям министра иностранных дел ЧР относительно создания специального трибунала для преследования преступлений агрессии, а также расследования под руководством Международного уголовного суда, что приводит к преследованию военных преступлений и преступлений против человечности, и дальнейшей поддержки и благодарности правительству Чешской Республики за помощь, которую оно предоставило Украине до сих пор, будь то гуманитарную, экономическую, политическую, дипломатическую или в поставках военного материала.

Ранее террористическим российский режим признал профильный комитет Палаты депутатов чешского парламента.