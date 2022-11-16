Трубопровод "Дружба" не пострадал после обстрелов РФ

Работа нефтепровода "Дружба", вероятно, может быть восстановлена в течение короткого времени, поскольку сам трубопровод не был поврежден. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, сама линия не пострадала, а только инфраструктура, которая ее обслуживает - трансформаторная подстанция - пострадала от ракетного удара, сообщает Index.

Министр заявил, что исправить это "очевидно легче", чем если бы был поражен сам трубопровод, поэтому транспортировка может восстановиться "вероятно, в течение короткого времени".

В то же время он добавил, что Венгрия имеет многомесячные запасы нефти, поэтому к тому времени поставки не будут под угрозой.

Сийярто также сообщил, что после разговора с министром иностранных дел Польши Венгрия ждет дальнейшей информации о результатах расследования падения ракеты вблизи украинской границы.