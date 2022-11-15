Последнее обновление: 15.11.2022 23:05

США подтвердили, что российские ракеты пересекли границы НАТО

Американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека.

Об этом агентству АР сообщил высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали недалеко от границы с Польшей.

Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Польская сторона официально не подтверждала, что инцидент связан с Россией.

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