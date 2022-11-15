Последнее обновление: 15.11.2022 16:10

G20 все же готовит совместное заявление с осуждением российской агрессии

G20 по итогам саммита все же планирует выпустить совместное заявление, в котором содержится осуждение российской агрессии, но не от имени всех стран.

Об этом сообщил представитель США на условиях анонимности, передает AFP.

"Думаю, вы увидите, что большинство членов G20 четко осуждают войну РФ в Украине, что они считают ее первоисточником огромных экономических и гуманитарных проблем в мире", - отметил он.

Чиновник не уточнил, сколько стран из "двадцатки" присоединятся к осуждению и как планируют оформить «неединогласное» осуждение российской агрессии в рамках заявления, если оно является общим, поскольку РФ также входит в число стран-участниц.

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