Зеленский на саммите G20 предложил украинскую "формулу мира" из 10 шагов

Президент Украины Владимир Зеленский в своей дистанционной речи на саммите G20 рассказал о том, как Киев видит путь к прекращению войны и решению созданных войной глобальных проблем, предложив формулу из десяти шагов.

Первым пунктом он назвал радиационную и ядерную безопасность и недопущение российского ядерного шантажа.

Для этого он предложил настаивать на выводе российских войск с Запорожской АЭС и передачи станции под контроль МАГАТЭ и украинского персонала. Президент напомнил, что Украина предложила направить миссии МАГАТЭ на все украинские атомные электростанции для их большей безопасности.

Также он призвал лидеров и дальше жестко доносить до России сигнал о недопустимости угроз ядерным оружием. "Пожалуйста, применяйте всю вашу мощь, чтобы заставить Россию отказаться от любых угроз ядерным оружием. Основанием для таких усилий может быть Будапештский меморандум и соответствующие возможности государств подписантов", - отметил Зеленский.

Вторым пунктом Зеленский предложил бессрочное продление так называемого "зернового соглашения" и его расширение на порты Николаева и Ольвии.

Кроме того, он предложил лидерам присоединиться к инициативе по помощи беднейшим странам мира "Зерно из Украины", первое судно в рамках которой отправится в Эфиопию. "Украина может в этом году экспортировать 40 млн тонн продовольствия, и пусть существенная часть будет направлена тем, кто страдает больше всего. Что конкретно мы предлагаем - каждая страна может присоединиться с конкретным вкладом и стать соавтором в борьбе с голодом", - отметил президент.

Третьим пунктом он поднял вопрос энергетической безопасности. Зеленский поблагодарил партнеров за предоставленные системы ПВО и ПРО и призвал еще больше нарастить такую помощь. В дополнение, он предложил направить миссию ООН на объекты критической инфраструктуры для оценки разрушений и предотвращения новых атак. Надо ускорить отправку этой миссии. Это будет конкретным вкладом международного сообщества в стабилизацию ситуации в Украине и Европе, а следовательно и на глобальном энергорынке", - отметил Зеленский.

Также он предлагает ограничить экспортные цены на российские энергоресурсы, что и способствовало бы снижению глобальных цен, и стало бы еще одной формой наказания России за агрессию.

В-четвертых, Зеленский призвал международное сообщество помочь с работой над освобождением пленных - "всех на всех", возвращением депортированных украинцев и политзаключенных, и упрекнул МККК за бездействие на этом направлении.

Пятым и шестым пунктом он назвал выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины без каких-либо компромиссов с Россией, вывод всех войск страны-агрессора с украинской территории и прекращение боевых действий, восстановление контроля Украины над всеми участками границы. "Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в рамках соответствующих резолюций Генассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов", - подчеркнул президент.

Седьмым пунктом Зеленский назвал обеспечение справедливости за преступление агрессии - путем создания спецтрибунала по преступлению агрессии и международного механизма для возмещения ущерба, нанесенного войной, за счет России.

Восьмым пунктом он упомянул оценку нанесенного войной экологического ущерба и работу над преодолением его последствий.

Девятый пункт в предложенной формуле - недопущение эскалации и повторной агрессии, для чего Украина уже предложила "Киевский компакт по безопасности".

"Мы должны провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности в евроатлантическом пространстве, включая гарантии для Украины. Главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact", - сказал Зеленский, отметив, что это возможно было бы сделать "даже в этом году".

Десятый пункт в формуле - документ, фиксирующий завершение войны.