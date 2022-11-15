Последнее обновление: 15.11.2022 16:10

Население Земли превысило 8 миллиардов

Население Земли превысило 8 миллиардов, сообщает ООН, отмечая, что произошло через 11 лет после того, как была достигнута отметка в 7 миллиардов.

Несмотря на то, что подсчитать точное число людей, живущих на планете, сложно, летом ООН опубликовала отчет, в котором говорилось, что население Земли достигнет 8 миллиардов 15 ноября.

По оценкам организации, население планеты достигнет 9 миллиардов уже через 15 лет.

Сейчас самые густонаселенные страны в мире – это Китай и Индия. Население этих стран составляет приблизительно по 17% от общего числа людей, живущих на Земле.

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