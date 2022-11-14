В Иране вынесли первый смертный приговор в связи с протестами

Иранский суд вынес приговоры по делам, связанным с протестами в Тегеране, которые начались после смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини после задержания полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба.

Одного из обвиняемых приговорили к смертной казни, сообщает иранское агентство Mizan.

Приговоренный к смертной казни обвиняется в поджоге правительственного здания, нарушении общественного порядка, убийстве и сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности, а также использовании огнестрельного оружия.

По данным агентства, обвиняемого зовут Саман Сейди. Пистолет он выбросил в окно, а на суде заявил, что оружие не принадлежало ему.

Другой подсудимый, Мохаммад Гобадлу, обвиняется в убийстве. Он сбил нескольких полицейских на машине, один из них погиб, еще пятеро пострадали. Гобадлу согласился с приговором, передает РБК.

Всего суд вынес решения по делам пяти подсудимых — некоторых приговорили к тюремному заключению на срок от пяти до десяти лет.

Протесты в исламской республике начались в середине сентября после смерти Махсы Амини. В полицейском участке, куда ее увели для «перевоспитания» из-за неправильно надетого хиджаба, у девушки, по версии властей, произошел инсульт. К моменту, когда ее привезли в больницу, она впала в кому, а позже умерла. Родственники погибшей заявили, что у девушки не было проблем со здоровьем, и потребовали расследования обстоятельств гибели.