Последнее обновление: 14.11.2022 14:24

Президентом Словении впервые стала женщина

Кандидат от либеральных сил Наташа Пирц Мусар, которая когда-то была юристом Мелани Трамп, победила во втором туре президентских выборов в Словении и станет первой в истории страны женщиной-президентом.

По предварительным результатам после подсчетов почти всех голосов, как и прогнозировали опросы, Пирц Мусар победила со значительным отрывом от своего конкурента, бывшего главы МИД Андже Логара - почти 54% против 46%. Она станет первой женщиной-президентом страны с тех пор, как Словения стала независимым государством после распада Югославии.

Ее победа усиливает либеральный блок политических сил в Словении после победы левоцентристов на парламентских выборах, которые проходили в апреле.

Наташа Пирц Мусар заявила, что видит своей первоочередной задачей на посту "открыть диалог между всеми словенцами".



<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование