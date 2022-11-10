США и Япония начали масштабные военные учения

Япония и США 10 ноября начали масштабные совместные военные учения Keen Sword в основном на юго-западных японских островах и вокруг них, чтобы усилить оперативную способность в этих районах, учитывая активизацию военной деятельности Китая.

Как сообщает Kyodo News, в учениях, которые продлятся до 19 ноября, примут участие 26 тысяч военнослужащих сухопутных, морских и воздушных сил самообороны Японии и около 10 тысяч солдат армии США, в том числе из подразделений Космических сил.

Кроме того, в маневрах будут задействованы 20 японских и 10 американских кораблей, 250 японских и 120 американских самолетов. Также к учениям присоединятся четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании.

Учения, моделирующее защиту отдаленных островов, будет сосредоточено на острове Токуносима в юго-западной префектуре Кагосима, сообщили в министерстве обороны Японии.

Маневры направлены на повышение операционного потенциала военных. Учения также будет включать реагирование на баллистические ракеты, а также операции в новых областях защиты, таких как космос и киберпространство.

Маневры Keen Sword производят раз в два года.