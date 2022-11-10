Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ

За неделю заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире упала на 15%, смертность - на 10%. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 31 октября по 6 ноября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира, кроме Юго-Восточной Азии и региона западной части Тихого океана: там она выросла на 28% и 10% соответственно. Наибольшее снижение числа заражений наблюдалось в Африке (на 18%) и Европе (на 39%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено около 2,1 млн новых случаев заражения коронавирусом.

Число смертей от коронавируса упало во всех регионах, кроме Юго-Восточной Азии и региона западной части Тихого океана, в частности, в Юго-Восточной Азии смертность выросла на 535%, однако это составляет всего 1766 смертей, что является 19% от общего числа летальных исходов по всему миру. Наибольшее снижение смертности зафиксировали в Европе (на 40%) и Америке (на 21%).

В общей сложности за неделю зафиксировано около 9,4 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире выявлено более 633,7 млн случаев заражения коронавирусом и около 6,6 млн смертей от последствий заболевания.