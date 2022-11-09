Последнее обновление: 09.11.2022 16:10

Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Об этом сообщило Минэнерго.

«9 ноября в 12.33 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности - в настоящее время она составляет 400 МВт. В соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности», - говорится в сообщении.

Ремонт на первом блоке начался 25 апреля. Власти заявляли, что он продлится около 80 дней, но...

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