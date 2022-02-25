Минэнерго Беларуси сообщило о плановой замене топлива на первом блоке БелАЭС в конце апреля

Минэнерго Беларуси сообщило, что в конце апреля надолго остановит первый энергоблок БелАЭС для планово-предупредительного ремонта.

"Это технологические работы, которые ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования", - утверждает министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

В рамках планово-предупредительного ремонта будет проведена первая перегрузка ядерного топлива. Всего в активной зоне реактора первого энергоблока расположено 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Ежегодно требуется замена около 25 % из них. Он не уточнил стоимость замены топлива.

Первый плановый ремонт продлится около 80 дней.