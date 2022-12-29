Последнее обновление: 29.12.2022 08:17

Минэнерго Беларуси опровергает информацию об облучении персонала БелАЭС

Минэнерго Беларуси опровергает появившуюся в сети информацию об облучении персонала на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

«Информация об облучении персонала на БелАЭС, появившаяся в отдельных телеграм-каналах, не соответствует действительности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Все работы в рамках планово-предупредительного ремонта, в том числе частичная перегрузка свежего ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС, проводились со строгим соблюдением установленных надзорными органами требований и международных норм. Эти технологические работы выполнены в штатном режиме», - также сказано в сообщении.

При этом ведомство ссылается на действующие на станции «многоуровневые системы автоматической защиты», которые «обеспечивают безопасную работу персонала и исключают возможность радиационного воздействия в зоне контролируемого доступа выше допустимых норм».

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