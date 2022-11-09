Следующий саммит НАТО пройдет в июле 2023 года в Вильнюсе

Следующий саммит НАТО - встреча глав государств и правительств Альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. Об этом сообщил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Рад объявить, что следующая встреча глав государств и правительств НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. Встречи в Вильнюсе будут для них возможностью согласовать дальнейшие шаги по укреплению политики сдерживания и обороны, посмотреть на существенное увеличение оборонных расходов, а также продолжение нашей поддержки для Украины», - говорится в документе, опубликованном а сайте Североатлантического Альянса.

Как отметил Йенс Столтенберг, сегодня Альянс столкнулся с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен «холодной войны». В условиях, когда наступила эра повышения стратегического соперничества, трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой продолжает быть решающим фактором для безопасности миллиарда людей, проживающих на территориях стран НАТО.

«Я благодарен Литве за принятие нашего саммита. Литва является ключевым членом НАТО. Как страна, принимающая многонациональную боевую группу, Литва помогает обеспечивать мощное сдерживание и оборону для всего Североатлантического союза. Я надеюсь на успешный саммит в Вильнюсе в июле 2023 года», – заявил руководитель НАТО.

Предыдущий саммит НАТО прошел в Мадриде в июне этого года.