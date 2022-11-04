Партия Нетаньяху победила на выборах в Израиле

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Биньямина Нетаньяху c победой на парламентских выборах 1 ноября: Нетаньяху, в прошлом году изгнанный с поста премьера, триумфально возвращается во власть.

Партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и его союзники, крайне правые и религиозные ортодоксальные партии, получили 64 из 120 мандатов в кнессете.

На этих выборах закончился сумбурный этап в израильской политике, который начался в 2019 году, когда Биньямина Нетаньяху, тогда премьер-министра, обвинили в коррупции. Впрочем, суд по тем обвинениям еще продолжается, следующее заседание пройдет в понедельник.

Сразу после голосования, когда были оглашены результаты экзит-поллов, Нетаньяху сказал, выступая перед своими сторонниками, что его будущее правительство будет заботиться обо всех гражданах Израиля.

"Мы вернем безопасность, мы обуздаем дороговизну, мы расширим кольцо мира [вокруг Израиля], мы вернем Израиль в число растущих держав", - сказал Нетаньяху.

Премьер Яир Лапид и его союзники по пестрой правительственной коалиции проиграли выборы и уступают место ветерану Нетаньяху

Парламент Израиля по итогам этих выборов остается довольно сильно раздробленным. "Ликуд" Нетаньяху получил 32 мандата, центристская партия "Еш Атид" Яира Лапида - 24, ультранационалистическая партия "Религиозный сионизм" - 14, правоцентристская Партия национального единства нынешнего министра обороны Бени Ганца - 12.

Еще две партии ультраортодоксальных иудеев получили 11 и семь мандатов, одна светская националистическая партия - шесть, две партии израильских арабов - по пять каждая, и лейбористы - четыре мандата.

Для того, чтобы сформировать правительство, Нетаньяху нужна коалиция. Он после выборов еще не говорил впрямую, кого возьмет в партнеры, но ожидается, что среди них будет "Религиозный сионизм" (РС).

Лидеры РС Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич известны своей антиарабской риторикой. Первый призывал депортировать граждан за "нелояльность" еврейскому государству, второй хотел бы запретить арабские партии.

Бен-Гвир был поклонником покойного Меира Кахане, ультранационалиста, чья организация была запрещена в Израиле и объявлена террористической в США.

Для израильских арабов, как и для евреев левых и центристских взглядов, включение "Религиозного сионизма" в состав правительства Нетаньяху будет крайне неприятным событием. Кроме того, это может добавить напряжения в отношения Израиля и с палестинскими территориями, и с союзниками среди арабских и западных стран.

При этом Бецалель Смотрич хочет стать министром обороны, а Итамар Бен-Гвир требует себе портфель министра общественной безопасности.