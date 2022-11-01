МАГАТЭ начала инспекцию объектов в Украине после заявлений России о "грязной бомбе"

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в понедельник начали инспекцию двух ядерных объектов в Украине по ее запросу на фоне обвинений России в сторону Украины в организации провокации с использованием "грязной бомбы".

Как сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, проверка инспекторов "вскоре завершится", и предварительный отчет о ней будет обнародован до конца этой недели.

В прошлый понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".

В агентстве ранее сообщили, что ядерные объекты в Украине регулярно инспектируются, и предварительная проверка в сентябре не выявила никаких свидетельств о подготовке "грязной бомбы".