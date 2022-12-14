МАГАТЭ пошлет своих экспертов на все АЭС Украины

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что Международное агентство по атомной энергии установит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех украинских атомных электростанциях.

Это делается для того, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего вооруженного конфликта, передает BBC.

Гросси также заявил о некотором прогрессе в продолжающихся обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где МАГАТЭ развернуло постоянную миссию экспертов более трех месяцев назад.

"Хотя мы еще не достигли этого и требуется дополнительная работа, я все оптимистичнее настроен в отношении того, что такая зона, имеющая первостепенное значение, будет согласована и реализована в ближайшем будущем", - сказал Гросси.

"В ближайшие дни я продолжу свои консультации на высоком уровне - как с Украиной, так и с Россией - с четкой целью сделать это как можно скорее. Мы не можем позволить себе терять больше времени".