Последнее обновление: 14.12.2022 14:57

МАГАТЭ пошлет своих экспертов на все АЭС Украины

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что Международное агентство по атомной энергии установит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех украинских атомных электростанциях.

Это делается для того, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего вооруженного конфликта, передает BBC.

Гросси также заявил о некотором прогрессе в продолжающихся обсуждениях создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где МАГАТЭ развернуло постоянную миссию экспертов более трех месяцев назад.

"Хотя мы еще не достигли этого и требуется дополнительная работа, я все оптимистичнее настроен в отношении того, что такая зона, имеющая первостепенное значение, будет согласована и реализована в ближайшем будущем", - сказал Гросси.

"В ближайшие дни я продолжу свои консультации на высоком уровне - как с Украиной, так и с Россией - с четкой целью сделать это как можно скорее. Мы не можем позволить себе терять больше времени".

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование