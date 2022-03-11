Последнее обновление: 11.03.2022 20:22

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян, сообщает ведомство.

«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен», — сказано в сообщении.

Как уточнили в РКН, в социальной сети Instagram распространяются материалы, «содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан России», передает РБК.

Там также упомянули заявление пресс-секретаря Meta Энди Стоуна, который ранее сообщил о временном снятии компанией на своих платформах запрета на «призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих».

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