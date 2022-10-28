Польская армия получила на вооружение первые "Байрактары"

Министр обороны Польши Мариуш Блащак передал на вооружение польской армии первые беспилотники "Байрактар".

Как сообщают Polsat news, контракт на поставку беспилотников "Байрактар" Польша подписала в мае 2021 года.

"Эти дроны мы заказывали перед войной в Украине. Тогда нам, особенно оппозиция, говорили, что это оружие, которое нам не принесет пользы. То, что происходит в Украине, показывает, что мы были правы", - отметил Блащак.

В Польшу уже прибыла первая система, которая состоит из шести дронов и трех мобильных станций управления. Ее дополняют наземные системы поддержки, а также запасные части и оборудование для системной диагностики.

Блащак подчеркнул, что это важный этап в модернизации польской армии. По его словам, боеготовность беспилотников является "вопросом нескольких дней".

До конца 2024 года Польше должны передать 24 беспилотника. За это оружие Польша заплатила почти 270 млн долларов.