МАГАТЭ заявило о готовности Северной Кореи провести ядерные испытания

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафель Гросси заявил о наличии признаков подготовки Северной Кореей первого ядерного испытания за последние пять лет. Об этом сообщает Reuters.

«Мы надеемся, что этого не произойдет, но признаки, к сожалению, свидетельствуют об обратном», - сказал Гросси.

Он подчеркнул, что проведение Северной Кореей первого с 2017 года ядерного испытания станет еще одним подтверждением того, что КНДР «продолжает развивать свою ядерную программу полным ходом, что вызывает огромную обеспокоенность».

США, Япония и Южная Корея 26 октября заявили, что дадут «беспрецедентный ответ» в случае проведения Северной Кореей испытаний ядерного оружия.