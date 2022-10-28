В ООН не видят никаких признаков наличия в Украине биологического оружия

Организации Объединенных Наций не известно о каких-либо программах разработки биологического оружия в Украине. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление заместителя Верховного представителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо.

По словам высокопоставленного чиновника ООН, ситуация касательно биологического оружия в Украине остается неизменной по сравнению с той, которая была озвучена Верховным представителем ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу в марте и мае, после предыдущих обвинений Российской Федерации о якобы разработке Украиной оружия массового поражения. Тогда Накамицу заявила, что ООН не видит «никаких признаков разработки в Украине биологического оружия».

"Ситуация остается такой же и сегодня", - заявил в четверг в Женеве ее заместитель.

На созванном вчера заседании Совета Безопасности ООН Российская Федерация вновь обвинила Украину в якобы разработке биологического оружия.

В ответ на это заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что, распространяя ложь о биологическом оружии, РФ готовит почву для его применения в Украине.