Спецдокладчик ООН по Беларуси рекомендует странам мира не выдворять белорусов

С августа 2020 года до конца 2021 года только 2300 граждан РБ попросили убежища в Польше, хотя это и почти в два раза больше, чем за год до этого.

Всего в странах ЕС за этим статусом обратились около 3800 белорусов, но с марта 2022 года число заявлений опять начало расти - в полтора раза по сравнению с февралем.

Такая информация содержится в докладе спецдокладчика ООН по Беларуси Анаис Марин о белорусах в изгнании.

Доклад составлен по итогам примерно 30 интервью с уехавшими белорусами. Местом назначения для многих стали Польша, Литва, Латвия, Германия, Чехия, Эстония. В 2020 и 2021 годах основным прибежищем была Украина. Однако из-за войны белорусским гражданам пришлось вновь переезжать - многие перебрались в Грузию.

В докладе отмечается, что многие не хотят уезжать, но ситуация с правами человека в Беларуси лишь ухудшается.

В документе также предоставлены основные рекомендации странам мира:

- обеспечить возможности для въезда белорусов, гуманитарные каналы;

- содействовать интеграции белорусов в изгнании и реализации их прав на труд, здравоохранение, образование и других;

- помогать белорусам в изгнании продолжать свое участие в общественной̆ жизни Беларуси;

- соблюдать принцип невыдворения;

- создать эффективные механизмы для предоставления правового статуса белорусским гражданам, которые не могут вернуться;

- уделить особое внимание белорусам, которые находились в изгнании в Украине и были вынуждены снова уехать из-за войны в Украине.