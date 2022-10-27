В Европу модернизированные ядерные бомбы прибудут из США в декабре

США ускорили отправку модернизированных термоядерных бомб B61-12 на базы НАТО в Европе, сообщает Politico.

Сначала бомбы B61-12, считающиеся основным ядерным оружием США, планировали отправить в Европу весной 2023 года, но затем поставку перенесли на декабрь 2022 года. Издание ссылается на телеграмму, направленную сотрудникам Пентагона и Госдепа после встречи министров обороны 15 стран НАТО, которая состоялась ранее в октябре в Брюсселе.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что модернизация бомб B61 ведется много лет, США давно планировали заменить старые вооружения на модернизированные версии бомб.

«Это никак не связано с текущими событиями в Украине и никак не было ускорено», - заявил представитель Министерства обороны США.

B61 — семейство ядерных бомб, впервые разработанных в 1960-е годы. США в течение десятилетий разработали 12 версий бомб, большинство из которых сейчас устарели.

Новая версия бомбы B61 разработана так, что ее можно поставить на вооружение военных самолетов США и их союзников, включая бомбардировщики B-2 и B-21, а также истребители F-15, F-16, F-35 и Tornado.