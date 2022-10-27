В Казахстане амнистируют участников «Кровавого января»

Депутаты Сената (верхней палаты парламента) Казахстана приняли закон «Об амнистии» участников январских событий, передает Tengrinews.kz.

Согласно документу, часть участников беспорядков будут освобождены, кому-то сократят срок заключения, а при необходимости им помогут с трудоустройством и жильем.

«Мы рассматриваем эту меру, как акт гуманизма со стороны общества и государства. Надеемся, что такие трагические события больше никогда не повторятся в нашей стране», - заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

На амнистию могут рассчитывать только лица, совершившие уголовные правонарушения с 4 по 7 января, связанные с массовыми беспорядками, либо при их пресечении.

Как отметила сенатор Ляззат Жанылыскызы, законопроект предусматривает освобождение казахстанцев от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. С отбывших наказание за такие преступления снимается судимость. Для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков: за тяжкие — на три четвертых от назначенного судом, а за особо тяжкие — наполовину.

При этом не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также те, кому вменили организацию массовых беспорядков.