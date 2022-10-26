Последнее обновление: 26.10.2022 18:42

Польша признала правительство России «террористическим режимом»

Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом». Об этом сообщается на официальном сайте польского сената.

«Сенат 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом», - говорится в сообщении сената Польши.

Такое решение парламента связано с началом Россией войны в Украине 24 февраля. В своем сообщении польский сенат также призвал другие страны «признать власть Российской Федерации как террористический режим».

Ранее Эстония признала Россию страной-спонсором терроризма.



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