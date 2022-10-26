МАРТ утвердило форму уведомлений при согласовании повышения регулируемых отпускных цен на товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением № 65 утвердило форму информирования при согласовании повышения и установления регулируемых отпускных цен на товары.

Как сообщает ведомство, документ принят в целях реализации постановления Совета министров № 713 «О системе регулирования цен» от 19 октября 2022 г в части информирования МАРТ о принятых решения повышения или установления цен производителями.

«Утвержденная форма, разработанная МАРТ, определяет единое содержание уведомлений государственных органов (организации) или созданных ими комиссий о принятых решениях. Указанные решения в течение двух рабочих дней со дня их принятия должны быть направлены в МАРТ», - говорится в сообщении.

В этой связи постановлением установлены:

форма уведомления о принятом решении о согласовании повышения производителями отпускных цен (приложение 1 к постановлению);

форма уведомления о принятом решении о согласовании установления отпускных цен производителями на новые товары (приложение 2 к постановлению).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.