Лукашенко запретил делить продукцию на социально значимую и незначимую

Лукашенко признал, что цены на социально-значимую продукцию в стране растут ежемесячно несмотря на оказываемые государством меры господдержки.

По его словам, государство тратит немалые деньги из бюджета на поддержку сельхозпроизводителей в виде дешевых кредитов для перерабатывающих предприятий, на создание благоприятных условий для размещения и работы торговых объектов.

"Но на фоне всех этих мер молоко, хлеб, мясо, крупы и другая социально значимая продукция продолжают дорожать каждый месяц", - возмутился Лукашенко.

"Исключите из своего оборота слова "социально значимая продукция". Продукция с сегодняшнего дня не должна делиться на какую-то значимую и не значимую", - потребовал он.