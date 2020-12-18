В Беларуси введено госрегулирование цен на средства защиты от коронавируса

Правительство Беларуси постановлением №732 от 16 декабря 2020 года ввело государственное регулирование на средства защиты от коронавирусной инфекции.

Документов в перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли включены:

средства защиты органов дыхания, предназначенные для индивидуального применения (маски, полумаски, повязки);

дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи);

перчатки защитные одноразовые, предназначенные для индивидуального применения;

услуги по передаче и (или) распределению тепловой энергии.