Послов Беларуси и России не пригласят на церемонию вручения Нобелевских премий. Такое решение принял Нобелевский комитет.

Отмечается, что это связано "с вторжением на территорию Украины".

В то же время приглашение на церемонию пришло от директора Норвежского Нобелевского института Светлане Тихановской.

Мероприятие состоится 10 декабря в Стокгольме.

Напомним, что Нобелевскую премию мира в этом году получил белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, который уже больше года находится в СИЗО.

Также Нобелевскую премию получили российское правозащитное общество "Мемориал" (ликвидирован Верховным судом РФ) и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" (функционирует в условиях войны).