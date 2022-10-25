Последнее обновление: 25.10.2022 12:14

Беларусь выходит из соглашения с Советом Европы по спорту

Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения по спорту, учрежденного резолюцией Комитета министров Совета Европы в 2007 году, следует из указа №377 от 24 октября 2022 года.

«Решение о выходе из РЧСС обусловлено тем, что с 17 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы по политическим мотивам приостановил участие Беларуси во всех частичных соглашениях СЕ. Кроме того, для белорусской стороны на протяжении последних лет отсутствовала практическая отдача от участия в РЧСС», - говорится в официальном комментарии к документу.



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