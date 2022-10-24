КНДР и Южная Корея обменялись предупредительной стрельбой на морской границе

Военные Южной Кореи заявили в понедельник, что произвели предупредительные выстрелы после того, как судно КНДР якобы пересекло морскую границу между двумя странами в Желтом море, сообщает "Ренхап".

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, северокорейское судно пересекло морскую границу недалеко от острова Бэннен в 3:42 ночи. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь, после чего судно КНДР отступило на север.

Тем временем в Пхеньяне заявляют, что южнокорейский конвойный корабль нарушил морскую границу с КНДР в 3:50 утра.

Согласно заявлению неназванного представителя Генштаба, которое публикует ЦТАК, южнокорейское судно вторглось в морскую военно-демаркационную линию КНДР на 2.5 - 5 км и произвело предупредительные выстрелы "под предлогом контроля над неясным судном".

В ответ военные КНДР произвели 10 предупредительных выстрелов из реактивной системы залпового огня в 5:15, передает Интерфакс.

"Генштаб Корейской народной армии еще раз строго предупреждает противника, который в последние дни совершает не только провокационные действия с помощью громкоговорителя и артобстрелы на надземном фронте, но и морское вторжение", - отмечается в сообщении.

Ранее 18 октября военные КНДР произвели артиллерийские обстрелы морских буферных зон вблизи межкорейской границы в качестве "строгого предупреждения" в связи с военными учениями Южной Кореи.

Артиллерийские выстрелы пришлись на восточную и западную буферные зоны к северу от фактической межкорейской морской границы, которая была очерчена в соответствии с Всеобъемлющим военным соглашением двух Корей, подписанным в 2018 году.

Южная Корея 17 октября начала очередные военные учения, которые продлятся до 28 октября.