Следующий пакет санкций должен включать отказ ЕС от российской энергии – премьер Бельгии

Единство ЕС в его усилиях по поддержке Украины приносит свои результаты, но следующим элементом санкционного давления Европы на Россию должен стать отказ от российских энергоносителей. Об этом сегодня в Брюсселе перед началом второго дня работы Европейского Совета заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

«Я считаю, что текущий пакет санкций действенный, и это хорошо. Он наносит большой вред России именно там, где это нужно. Следующий элемент – это энергетика, что меньше нефти и газа мы покупаем у России. Потому что это действительно финансирует их войну. То, что мы обсуждали вчера и будем обсуждать сегодня, связано друг с другом. Чем быстрее мы сможем сказать России – нам не нужен ваш газ, нам не нужна ваша нефть, - тем быстрее они (россияне – ред.) не будут способны продолжать финансировать свою войну», - сказал глава бельгийского правительства, которого цитирует Укринформ.

Он напомнил, что сегодня лидеры стран ЕС намерены сосредоточить дискуссию вокруг места, которое ЕС занимает в мире, в том числе обсудить ситуацию вокруг Украины и отношения с Китаем.

«Единство, которое мы продемонстрировали, поддерживая Украину, – оно приносит результаты. Украина добивается успеха на поле боя. Понятно, что это непросто и очень болезненно. При этом для нас важно продолжать поддерживать собственное население. Те усилия, которые мы делаем, и о чем просим делать наше население – это также приводит к такому результату. Поэтому очень важно поддерживать мотивацию нашего (европейского – ред.) населения», – добавил Де Кроо.

Как сообщалось, 20-21 октября в Брюсселе проходит двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза, главной темой которой является обеспечение энергетической безопасности и стабильности на Едином рынке ЕС в условиях энергетического кризиса.